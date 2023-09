Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit roter Tendenz

Canopy Growth im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 1,12 USD abwärts.

Das Papier von Canopy Growth gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 1,12 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,12 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.338.414 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 76,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Mit einem Kursverlust von 69,11 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -5,23 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 108,73 CAD in den Büchern – ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 110,12 CAD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.11.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,453 CAD je Aktie aus.

