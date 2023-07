Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zieht am Donnerstagmittag an

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Im Tradegate-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere zuletzt 4,0 Prozent.

Die Canopy Growth-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:56 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 0,385 EUR. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,385 EUR zu. Mit einem Wert von 0,380 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 200.334 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,500 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 1.069,005 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.07.2023 Kursverluste bis auf 0,310 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,434 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 22.06.2023 hat Canopy Growth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,28 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ein EPS von -1,46 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87,54 CAD – das entspricht einem Minus von 21,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,77 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Canopy Growth am 09.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.08.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie.

