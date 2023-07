Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth tendiert am Vormittag nordwärts

Kurs der Canopy Growth

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Das Papier von Canopy Growth konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 0,373 EUR.

Um 09:18 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 0,373 EUR. Im Tageshoch stieg die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,380 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,380 EUR. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 30.470 Aktien.

Am 05.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,500 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.107,595 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.07.2023 auf bis zu 0,310 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 16,774 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 22.06.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,28 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,46 CAD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 87,54 CAD – das entspricht einem Abschlag von 21,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111,77 CAD erwirtschaftet worden.

Am 09.08.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Canopy Growth rechnen Experten am 13.08.2024.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

