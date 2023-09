Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth steigt am Mittwochnachmittag stark

Aktie im Blick

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 1,09 USD nach oben.

Um 15:51 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,3 Prozent auf 1,09 USD. Im Tageshoch stieg die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,06 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 945.069 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 4,77 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 339,17 Prozent hinzugewinnen. Am 18.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 213,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.08.2023 äußerte sich Canopy Growth zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -5,23 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Canopy Growth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108,73 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,453 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

