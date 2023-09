Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Canopy Growth-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 0,990 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere um 09:21 Uhr 3,1 Prozent. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,991 EUR an. Bei 0,970 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.078 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,500 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 78,006 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,310 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 68,664 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -5,23 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,26 Prozent auf 108,73 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110,12 CAD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Canopy Growth.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Canopy Growth einen Verlust von -0,453 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

