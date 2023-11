Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 0,517 EUR.

Um 11:54 Uhr wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 0,517 EUR nach oben. Die Canopy Growth-Aktie legte bis auf 0,520 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,520 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 82.957 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,500 EUR. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 770,983 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 17.07.2023 auf bis zu 0,310 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,973 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.11.2023 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,43 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -0,47 CAD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 69,60 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,86 CAD erwirtschaftet worden waren, um 40,95 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,459 CAD je Canopy Growth-Aktie.

