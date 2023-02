Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

Mit einem Wert von 2,31 EUR bewegte sich die Canopy Growth-Aktie um 09:17 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Canopy Growth-Aktie legte bis auf 2,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Canopy Growth-Aktie bis auf 2,31 EUR ein. Bei 2,31 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.200 Canopy Growth-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,98 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 20,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.02.2023 hat Canopy Growth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 CAD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,21 Prozent auf 101,20 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 140,97 CAD erwirtschaftet worden.

Am 27.06.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Canopy Growth veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Canopy Growth einen Verlust von -5,963 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

