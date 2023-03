Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Canopy Growth-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 1,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.855 Canopy Growth-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,36 EUR erreichte der Titel am 25.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 78,71 Prozent niedriger. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.02.2023 hat Canopy Growth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,21 Prozent auf 101,20 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 140,97 CAD erwirtschaftet worden.

Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 28.05.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -6,028 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth mit enttäuschenden Zahlen - Aktie auf Talfahrt

Ausblick: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com