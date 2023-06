Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth tendiert am Nachmittag tiefer

Um 15:51 Uhr rutschte die Canopy Growth-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 0,599 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Canopy Growth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,590 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,600 USD. Bisher wurden heute 184.337 Canopy Growth-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,765 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 695,891 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 0,590 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,537 Prozent.

Am 09.02.2023 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 CAD gegenüber -1,46 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101,20 CAD – das entspricht einem Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,77 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q1 2024 wird am 09.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.08.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2023 einen Verlust in Höhe von -5,987 CAD ausweisen wird.

