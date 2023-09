Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth behauptet sich am Vormittag

So bewegt sich Canopy Growth

Die Aktie von Canopy Growth zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Im Tradegate-Handel kam die Canopy Growth-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,825 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:21 Uhr bei der Canopy Growth-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 0,825 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 0,830 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Canopy Growth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,811 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,820 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.980 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,500 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 445,526 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Bei einem Wert von 0,310 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2023). Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 165,979 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -5,23 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 108,73 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 110,12 CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Canopy Growth möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,453 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

