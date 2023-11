Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,6 Prozent auf 0,563 USD.

Die Canopy Growth-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 0,563 USD. Zwischenzeitlich weitete die Canopy Growth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,560 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,580 USD. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 275.227 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 4,765 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 746,359 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,346 USD am 18.07.2023. Mit einem Kursverlust von 38,544 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Canopy Growth ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,43 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,47 CAD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 69,60 CAD – eine Minderung von 40,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 117,86 CAD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,459 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

