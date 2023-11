Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,0 Prozent auf 0,550 EUR zu.

Um 08:53 Uhr konnte die Aktie von Canopy Growth zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,550 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 0,550 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,538 EUR. Bisher wurden via Tradegate 7.700 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,500 EUR markierte der Titel am 05.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 718,091 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.07.2023 bei 0,310 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 43,618 Prozent Luft nach unten.

Canopy Growth gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69,60 CAD – das entspricht einem Minus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,86 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Am 15.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,459 CAD je Canopy Growth-Aktie.

