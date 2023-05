Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag auf grünem Terrain

Die Canopy Growth-Aktie konnte um 08:54 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 1,03 EUR. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,05 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,05 EUR. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.270 Stück gehandelt.

Bei 5,65 EUR erreichte der Titel am 21.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 81,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2023 auf bis zu 0,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Canopy Growth veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,21 Prozent auf 101,20 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140,97 CAD in den Büchern gestanden.

Am 30.05.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Canopy Growth veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 28.05.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,986 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

