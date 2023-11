So bewegt sich Canopy Growth

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag mit grünen Vorzeichen

22.11.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 0,535 EUR.

Um 11:51 Uhr ging es für das Canopy Growth-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 0,535 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,535 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,534 EUR. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 30.440 Aktien. Am 05.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,500 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 741,343 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.07.2023 bei 0,310 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 42,016 Prozent Luft nach unten. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,43 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth -0,47 CAD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 69,60 CAD. Im Vorjahresviertel waren 117,86 CAD in den Büchern gestanden. Die Canopy Growth-Bilanz für Q3 2024 wird am 15.02.2024 erwartet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Canopy Growth einen Verlust von -0,457 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie Canopy Growth-Aktie gibt nach: Canopy Growth mit durchwachsenen Zahlen Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Canopy Growth präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com