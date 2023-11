Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 0,572 USD.

Die Canopy Growth-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 0,572 USD nach. Die Canopy Growth-Aktie sank bis auf 0,572 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,577 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 122.798 Canopy Growth-Aktien.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,765 USD an. 733,771 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,346 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 39,458 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 09.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,43 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,47 CAD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Canopy Growth im vergangenen Quartal 69,60 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Canopy Growth 117,86 CAD umsetzen können.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q3 2024 wird am 15.02.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,457 CAD je Canopy Growth-Aktie.

