Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Canopy Growth zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Canopy Growth-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 0,520 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die Canopy Growth-Aktie um 08:43 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,520 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,534 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 0,520 EUR. Bei 0,534 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 5.970 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,500 EUR. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 88,443 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,310 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Verlust von 40,365 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Canopy Growth am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,43 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 69,60 CAD in den Büchern – ein Minus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 117,86 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

2024 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,457 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

