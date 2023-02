Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gewinnt am Mittag

Das Papier von Canopy Growth legte um 12:20 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 2,4 Prozent auf 2,26 EUR. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,28 EUR zu. Den BMN-Handel startete das Papier bei 2,25 EUR. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 441 Aktien.

Bei 8,36 EUR markierte der Titel am 25.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 72,99 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 18,20 Prozent Luft nach unten.

Am 09.02.2023 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -0,28 CAD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,21 Prozent auf 101,20 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140,97 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 27.06.2023 gerechnet.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,984 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

