Canopy Growth Aktie News: Anleger setzen Canopy Growth am Freitagnachmittag unter Druck

Die Canopy Growth-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,8 Prozent auf 0,560 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,542 USD. Bei 0,554 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 340.082 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,765 USD markierte der Titel am 06.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 750,286 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2023 auf bis zu 0,542 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 3,283 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Canopy Growth veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 101,20 CAD in den Büchern – ein Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 111,77 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Canopy Growth rechnen Experten am 13.08.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Ausblick: Canopy Growth informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: Canopy Growth verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com