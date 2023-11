Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Kurs der Canopy Growth

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 0,575 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Canopy Growth-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:58 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 0,575 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 0,566 USD. Bei 0,575 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 12.951.091 Canopy Growth-Aktien.

Am 06.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,770 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 729,854 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,346 USD. Dieser Wert wurde am 18.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 66,127 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.11.2023 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,43 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -0,47 CAD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,95 Prozent auf 69,60 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117,86 CAD in den Büchern gestanden.

Am 15.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,457 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Canopy Growth-Aktie gibt nach: Canopy Growth mit durchwachsenen Zahlen

Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Canopy Growth präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel