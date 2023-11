Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Canopy Growth

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 0,575 USD.

Das Papier von Canopy Growth befand sich um 01:58 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 0,575 USD ab. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,566 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,575 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 12.951.091 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,770 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 729,854 Prozent. Am 18.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,346 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,805 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 09.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,43 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth -0,47 CAD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40,95 Prozent auf 69,60 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canopy Growth 117,86 CAD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Canopy Growth am 15.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,457 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

