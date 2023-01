Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 2,51 EUR. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,51 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,52 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 1.600 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2022 markierte das Papier bei 8,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,57 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 1,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.11.2022 äußerte sich Canopy Growth zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,47 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,03 CAD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 117,86 CAD, gegenüber 131,37 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,28 Prozent präsentiert.

Am 09.02.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Canopy Growth möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,798 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com