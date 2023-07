Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 0,347 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie musste um 11:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 0,347 EUR abwärts. Die Canopy Growth-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,340 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,353 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 59.013 Canopy Growth-Aktien.

Am 05.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,500 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.197,434 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.07.2023 (0,310 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 10,582 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Canopy Growth am 22.06.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,28 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -1,46 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 87,54 CAD – eine Minderung von 21,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 111,77 CAD eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 09.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Canopy Growth rechnen Experten am 13.08.2024.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,780 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

