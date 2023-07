Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Montagnachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Canopy Growth legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 0,400 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 0,400 USD nach oben. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,409 USD an. Bei 0,390 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 373.427 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Bei 4,765 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 1.091,250 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2023 (0,346 USD). Mit Abgaben von 13,500 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 22.06.2023 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,28 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,46 CAD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,68 Prozent auf 87,54 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 111,77 CAD gelegen.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q1 2024 wird am 09.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Canopy Growth-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.08.2024.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,780 CAD einfahren.

