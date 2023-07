Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Montagvormittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von Canopy Growth zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Canopy Growth konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 0,3 Prozent auf 0,350 EUR.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 0,350 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,355 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,355 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 4.533 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,527 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.193,286 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.07.2023 auf bis zu 0,302 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 13,657 Prozent Luft nach unten.

Canopy Growth veröffentlichte am 22.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,28 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 87,54 CAD – eine Minderung von 21,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 111,77 CAD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Canopy Growth.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,780 CAD einfahren.

