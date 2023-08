Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 0,381 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:51 Uhr 1,8 Prozent auf 0,381 EUR. In der Spitze legte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,389 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,389 EUR. Bisher wurden via Tradegate 14.548 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,500 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1.080,352 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,310 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,652 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Canopy Growth ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,26 Prozent auf 108,73 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110,12 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Canopy Growth am 09.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Canopy Growth rechnen Experten am 13.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Canopy Growth 2024 einen Verlust in Höhe von -0,522 CAD je Aktie ausweisen dürften.

