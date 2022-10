Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Montagvormittag stärker

Im Frankfurt-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere um 09:22 Uhr 2,6 Prozent. In der Spitze legte die Canopy Growth-Aktie bis auf 2,48 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,48 EUR. Bisher wurden heute 1.320 Canopy Growth-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,87 EUR erreichte der Titel am 15.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Canopy Growth ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,23 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,84 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 110,12 CAD – eine Minderung von 19,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 136,20 CAD eingefahren.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Canopy Growth dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Canopy Growth 2023 einen Verlust in Höhe von -5,696 CAD je Aktie ausweisen dürften.

