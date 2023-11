Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 0,512 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 0,512 EUR. Die Canopy Growth-Aktie sank bis auf 0,512 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,520 EUR. Bisher wurden via Tradegate 84.047 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,500 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 778,465 Prozent. Am 17.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,310 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,457 Prozent.

Am 09.11.2023 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,43 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth -0,47 CAD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 69,60 CAD im Vergleich zu 117,86 CAD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 15.02.2024 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,457 CAD einfahren.

