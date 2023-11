Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth macht am Nachmittag Boden gut

Canopy Growth im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Zuletzt stieg die Canopy Growth-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 0,578 USD.

Die Canopy Growth-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 0,578 USD. Kurzfristig markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,580 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,580 USD. Zuletzt wechselten 116.851 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,765 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 724,109 Prozent über dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.07.2023 auf bis zu 0,346 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 67,110 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Canopy Growth gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,95 Prozent zurück. Hier wurden 69,60 CAD gegenüber 117,86 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,457 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Canopy Growth-Aktie gibt nach: Canopy Growth mit durchwachsenen Zahlen

Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Canopy Growth präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel