Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Canopy Growth. Das Papier von Canopy Growth legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 0,368 EUR.

Um 12:01 Uhr wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,368 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,381 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,360 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.612 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Bei 4,500 EUR markierte der Titel am 05.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 1.122,358 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,310 EUR. Dieser Wert wurde am 17.07.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,757 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Canopy Growth gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -5,23 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Canopy Growth 108,73 CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 110,12 CAD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,522 CAD je Canopy Growth-Aktie.

