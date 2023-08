Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Canopy Growth-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,368 EUR.

Die Aktie notierte um 09:11 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 0,368 EUR zu. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,368 EUR zu. Bei 0,360 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.209 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,500 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.123,023 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Am 17.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,310 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,711 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Canopy Growth ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,73 CAD – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 13.11.2024 wird Canopy Growth schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2024 einen Verlust in Höhe von -0,522 CAD ausweisen wird.

