Notierung im Fokus

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Montagmittag stärker

25.09.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Canopy Growth zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Canopy Growth-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Plus bei 0,811 EUR.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 0,811 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,820 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,789 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 611.442 Canopy Growth-Aktien den Besitzer. Am 05.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,500 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 81,967 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,310 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 61,782 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Canopy Growth ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,26 Prozent auf 108,73 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110,12 CAD erwirtschaftet worden. Am 09.11.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Canopy Growth veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Canopy Growth rechnen Experten am 13.11.2024. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,453 CAD je Canopy Growth-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie Rally bei Canopy Growth geht weiter: NASDAQ-Titel überspringt 1-US-Dollar-Marke deutlich NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt Canopy Growth-Aktie an der NASDAQ dennoch im Minus: Canopy verringert Verluste deutlich

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com