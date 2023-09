Canopy Growth Aktie News: Hausse bei Canopy Growth am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Zuletzt sprang die Canopy Growth-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 5,7 Prozent auf 0,817 EUR zu.

Die Canopy Growth-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 0,817 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 0,820 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,789 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 410.661 Canopy Growth-Aktien.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,500 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 81,847 Prozent niedriger. Am 17.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,310 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 62,035 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.08.2023 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -5,23 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD. Im Vorjahresviertel waren 110,12 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.11.2024.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,453 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Rally bei Canopy Growth geht weiter: NASDAQ-Titel überspringt 1-US-Dollar-Marke deutlich

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Canopy Growth-Aktie an der NASDAQ dennoch im Minus: Canopy verringert Verluste deutlich