Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Canopy Growth-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 1,90 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 1,89 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,91 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 121.858 Canopy Growth-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,79 USD) erklomm das Papier am 26.03.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,43 Prozent hinzugewinnen. Am 21.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,16 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.02.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,21 Prozent auf 101,20 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140,97 CAD in den Büchern gestanden.

Am 30.05.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Canopy Growth veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Canopy Growth möglicherweise am 28.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -6,028 CAD je Aktie aus.

