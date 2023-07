Canopy Growth im Fokus

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Donnerstagmittag mit Kursfeuerwerk

27.07.23 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 0,379 EUR.

Das Papier von Canopy Growth legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 5,3 Prozent auf 0,379 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 0,379 EUR. Bei 0,374 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 161.732 Canopy Growth-Aktien umgesetzt. Am 05.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,500 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1.087,516 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,310 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,158 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Am 22.06.2023 hat Canopy Growth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,28 CAD gegenüber -1,46 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Canopy Growth 87,54 CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 111,77 CAD umgesetzt worden. Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2024 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Canopy Growth im Jahr 2024 -0,780 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie Erste Schätzungen: Canopy Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Canopy Growth-Aktie dreht an der NASDAQ ins Minus: Canopy Growth legt Schuldenplan vor NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie: Cannabisunternehmen erleidet Kurseinbruch und wird von Analysten weiter abgestuft

