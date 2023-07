Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Canopy Growth im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 0,410 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 0,410 USD. Bei 0,425 USD erreichte die Canopy Growth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,420 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 430.135 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,765 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.062,195 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,346 USD ab. Mit einem Kursverlust von 15,610 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 22.06.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,28 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth -1,46 CAD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,68 Prozent auf 87,54 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 111,77 CAD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Erste Schätzungen: Canopy Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Canopy Growth-Aktie dreht an der NASDAQ ins Minus: Canopy Growth legt Schuldenplan vor

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie: Cannabisunternehmen erleidet Kurseinbruch und wird von Analysten weiter abgestuft