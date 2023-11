Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 0,557 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 0,557 USD. Zwischenzeitlich weitete die Canopy Growth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,548 USD aus. Bei 0,559 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 183.661 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,765 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 756,091 Prozent über dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2023 (0,346 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,837 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 09.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,43 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth -0,47 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Canopy Growth im vergangenen Quartal 69,60 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Canopy Growth 117,86 CAD umsetzen können.

Am 15.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,457 CAD je Canopy Growth-Aktie.

