Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Canopy Growth im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 0,425 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie musste um 11:18 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 0,425 EUR. Die Canopy Growth-Aktie sank bis auf 0,423 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,429 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 33.227 Canopy Growth-Aktien.

Bei einem Wert von 4,500 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2022). Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 959,204 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,423 EUR am 28.06.2023. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 0,471 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 22.06.2023 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -1,28 CAD. Ein Jahr zuvor waren -1,46 CAD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 87,54 CAD im Vergleich zu 111,77 CAD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Canopy Growth möglicherweise am 13.08.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

