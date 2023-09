Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag weit abgeschlagen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Canopy Growth gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,2 Prozent auf 0,826 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,2 Prozent auf 0,826 USD. Das Tagestief markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,784 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,883 USD. Bisher wurden via NASDAQ 719.299 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,765 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 477,086 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,346 USD. Dieser Wert wurde am 18.07.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 58,096 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 09.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -5,23 CAD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 108,73 CAD in den Büchern – ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 110,12 CAD erwirtschaftet hatte.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,438 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

