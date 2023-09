Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 0,850 EUR abwärts.

Die Canopy Growth-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:16 Uhr um 0,6 Prozent auf 0,850 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Canopy Growth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,850 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,880 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 171.702 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,500 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 429,353 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.07.2023 bei 0,310 EUR. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 174,105 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 09.08.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -5,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,26 Prozent auf 108,73 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110,12 CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.11.2024.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,438 CAD einfahren.

