Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 0,500 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 0,500 EUR. In der Spitze büßte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,496 EUR ein. Bei 0,510 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 26.229 Canopy Growth-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,527 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Gewinne von 805,300 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,302 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,560 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.11.2023 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Canopy Growth hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,43 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,47 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 69,60 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 117,86 CAD in den Büchern gestanden.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q3 2024 wird am 15.02.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,457 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

