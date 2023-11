Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth reagiert am Dienstagvormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 0,510 EUR nach oben.

Das Papier von Canopy Growth konnte um 08:43 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 0,510 EUR. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,510 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,495 EUR. Bisher wurden via Tradegate 5.810 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,500 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 782,601 Prozent Luft nach oben. Am 17.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,310 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 39,172 Prozent sinken.

Canopy Growth ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Canopy Growth hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,43 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,47 CAD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 69,60 CAD im Vergleich zu 117,86 CAD im Vorjahresquartal.

Am 15.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,457 CAD je Canopy Growth-Aktie.

