Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag billiger

Die Canopy Growth-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 5,05 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Canopy Growth-Aktie bis auf 5,04 EUR. Bei 5,04 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 592 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,41 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 78,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 4,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 5,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.02.2022 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 CAD. Im Vorjahresquartal waren -2,43 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 140,97 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152,53 CAD erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent verringert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 31.05.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 27.06.2023 dürfte Canopy Growth die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

2024 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,409 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

