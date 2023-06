Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Donnerstagmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Canopy Growth zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Canopy Growth-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 0,414 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:56 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 0,414 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,414 EUR. Bei 0,403 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 176.017 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,500 EUR. 987,098 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,390 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,774 Prozent.

Am 22.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,28 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 CAD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 87,54 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,77 CAD erwirtschaftet worden waren, um 21,68 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Canopy Growth am 09.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Canopy Growth im Jahr 2024 -0,780 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

