Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Canopy Growth-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:43 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 1,82 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,83 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,81 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.588 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.03.2022 markierte das Papier bei 8,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,91 Prozent hinzugewinnen. Am 29.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 1,11 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 09.02.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -0,28 CAD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 101,20 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140,97 CAD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Canopy Growth rechnen Experten am 28.05.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --6,028 CAD je Canopy Growth-Aktie.

