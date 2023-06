Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Canopy Growth-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,411 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:20 Uhr bei der Canopy Growth-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,411 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,411 EUR. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,403 EUR. Mit einem Wert von 0,411 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.880 Canopy Growth-Aktien.

Am 05.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,500 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 995,835 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Am 29.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,390 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,017 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 22.06.2023 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Canopy Growth hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,28 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 87,54 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,77 CAD erwirtschaftet worden waren, um 21,68 Prozent verringert.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.08.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie.

