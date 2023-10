Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Canopy Growth konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,1 Prozent auf 0,508 EUR.

Die Aktie notierte um 11:59 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 0,508 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 0,513 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,482 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 247.833 Canopy Growth-Aktien.

Am 05.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,500 EUR an. 785,728 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,310 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 38,957 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.08.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -5,23 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 108,73 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110,12 CAD umgesetzt worden waren.

Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Am 13.11.2024 wird Canopy Growth schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,412 CAD je Aktie aus.

