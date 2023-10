Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Montagvormittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Canopy Growth. Im Tradegate-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Um 09:22 Uhr wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 0,504 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,513 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,482 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 96.774 Canopy Growth-Aktien.

Am 05.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,500 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 793,112 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.07.2023 auf bis zu 0,310 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 62,464 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.08.2023 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -5,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 108,73 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,26 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Canopy Growth rechnen Experten am 13.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,412 CAD je Canopy Growth-Aktie.

