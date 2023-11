Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Canopy Growth im Blick

Die Aktie von Canopy Growth zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 0,515 EUR.

Um 12:00 Uhr wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 0,515 EUR nach oben. Die Canopy Growth-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,515 EUR aus. Bei 0,503 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 71.632 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,500 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 774,029 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 17.07.2023 Kursverluste bis auf 0,310 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,763 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Canopy Growth ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 69,60 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117,86 CAD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 15.02.2024 gerechnet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,457 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

