Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zieht am Donnerstagvormittag an

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Canopy Growth. Im Tradegate-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Canopy Growth-Aktie konnte um 09:09 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 0,515 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 0,515 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,503 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 47.303 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,500 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 773,689 Prozent hinzugewinnen. Am 17.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,310 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 66,075 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.11.2023 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,43 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,47 CAD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 69,60 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,86 CAD erwirtschaftet worden waren, um 40,95 Prozent verringert.

Am 15.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,457 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

