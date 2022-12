Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Freitagnachmittag mit Kursplus

Im Frankfurt-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere um 04:22 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 2,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,12 EUR. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.585 Stück gehandelt.

Am 03.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 8,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 74,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Am 09.11.2022 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Canopy Growth hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,47 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 CAD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 117,86 CAD – eine Minderung von 10,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 131,37 CAD eingefahren.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.02.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Canopy Growth.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,784 CAD einfahren.

